Україні необхідно наполягати на перегляді формули ціни на газ – Кінах

Україні необхідно наполягати на перегляді формули визначення ціни на газ, що поставляється з Росії.

Про це в ефірі радіо «Ера» заявив президент УСПП, народний депутат Анатолій КІНАХ, повідомили УНІАН у прес-службі УСПП.

За його словами, Україні потрібно бути набагато активнішим, більш професіональним і більш системним учасником формування ринку природного газу в Європі. Йдеться про пошук балансу інтересів постачальників – Росії, Середньої Азії, Туркменістану, Азербайджану, України – як стратегічного транзитера і Європи – як споживача.

Зокрема, за його словами, в переговорному процесі щодо поставок газу до Європи мають брати участь як мінімум три сторони. «Україна, Росія, Європейський Союз мають разом шукати спільні інтереси. Україні потрібно проводити збалансовану політику, зокрема, в контексті балансу інтересів як з постачальниками, так і зі споживачами природного газу», - вважає він.

При цьому він зазначив, що «наша країна має унікальну газотранспортну систему, і потрібно робити все, щоб вона була завантажена, відповідала вимогам надійності, технічної конкурентоспроможності й надалі була серйозною складовою енергетичної безпеки Європи».

А.КІНАХ також вважає, що спроби чинного уряду добитися на переговорах з Росією перегляду формули визначення ціни на газ відповідають економічним і національним інтересам України.

При цьому політик зазначив, що ті контракти, угоди, які були підписані в січні 2009 року попереднім урядом, в більшій частині не відповідають ні економічному змісту, ні національним інтересам України.

Парламентарій переконаний в тому, що переговори з Росією щодо зниження ціни на газ потрібно продовжувати, використовуючи систему жорсткої принципової аргументації.

Він вважає, що Україна не має права втратити статус стратегічного транзитера природного газу до Європи, і назвав неприпустимим спорудження так званих альтернативних газопроводів, особливо «Південного потоку», який суперечить національним базовим інтересам.

«Не може бути ніяких односторонніх поступок, особливо там, де йдеться про наші національні інтереси», - наголосив народний депутат.

Як повідомлялося, згідно з підписаними в січні 2009 року російсько-українськими газовими контрактами на період до 2020 року, ціна імпорту російського газу розраховується за формулою, що враховує зміну цін на мазут і газойль.