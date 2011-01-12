Янукович підписав закон про засади екологічної політики України до 2020 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики до 2020 року".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 21 грудня 2010 року.

Згідно із законом, метою державної екологічної політики є збереження й відновлення екосистеми на всій території України, що необхідна для гармонічного існування живої і неживої природи, досягнення рівноваги використання природних ресурсів, їхнього відновлення та розвитку суспільства, а також гарантування екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров’я населення.

Визначено, що основними принципами національної екологічної політики є: забезпечення збалансованості екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільного розвитку держави; інтеграція екологічних цілей у галузеву політику на тому ж рівні, що економічні та соціальні цілі; забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи; сприяння усвідомленню суспільством необхідності збереження навколишнього природного середовища для майбутніх поколінь; участь громадськості у формуванні та реалізації екологічної політики; невідворотність відповідальності за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища; пріоритетність вимог "забруднювач навколишнього природного середовища та користувач природних ресурсів платять повну ціну"; розподіл благ для населення від використання природних ресурсів і забезпечення доступу до них на справедливій основі; достовірність екологічної інформації.

Завданнями поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки, зокрема, є оптимізація структури енергетичного сектора національної економіки в результаті збільшення обсягу використання енергетичних джерел з низьким рівнем викидів двоокису вуглецю до 2015 року на 10% і до 2020 року на 20%; збільшення обсягу використання відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії до 2015 року на 5% та до 2020 року на 10% базового рівня; зменшення обсягу викидів загальнопоширених забруднюючих речовин стаціонарними джерелами до 2015 року на 10% і до 2020 року на 25% базового рівня, а також пересувними джерелами в результаті встановлення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах до 2015 року відповідно до стандартів Євро-4, до 2020 року - Євро-5.