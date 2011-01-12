На лютневий аукціон виставлять частину перетину, законтрактованого раніше ДТЕК

НЕК «Укренерго» виставить на місячний аукціон (період поставок 1-28 лютого ц.р.) з експорту електроенергії весь обсяг перетину у напрямку до Польщі, частково перетин у напрямку до Білорусі та Молдови, раніше законтрактований на 2011 рік компаніями ДТЕК.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, зокрема, на аукціон буде виставлено 2 лоти з доступу до перетину "Добротворська ТЕС - Замость (Польща)" загальною потужністю 215 МВт (135 і 80 МВт), які раніше було придбано на річному аукціоні ТОВ «Східенерго». Раніше представники компанії заявляли про можливість початки експорту в даному напрямку вже у січні ц.р.

Також на аукціон буде виставлено 350 МВт перетину «ОЕС України - Енергосистема Білорусі», яке придбало також «Східенерго». Крім того, на аукціон буде виставлено 200 МВт перетину "ОЕС України - Молдавська енергосистема", яке раніше було законтрактовано на весь рік ТОВ «Пауер Трейд» (ДТЕК).

Аукціонна комісія «Укренерго» ухвалила рішення про виставляння на продаж цих лотів у зв`язку з відповідним зверненням дочірніх компаній ДТЕК про неможливість забезпечити їх завантаження в лютому. Аналогічних звернень від держпідприємства «Укрінтеренерго» не надходило, отже, держкомпанія забезпечить у лютому завантаження 150 МВт білоруського перетину. При цьому нагадаємо, що право на доступ до 400 МВт перетину «ОЕС України – Енергосистема Білорусі» зберігає ТОВ «Східенерго».

Всього на лютневий аукціон виставлено доступ до пропускної спроможності ліній електропередач сумарною потужністю 3,065 тис. МВт у 4 міждержавних напрямках.

Нагадаємо, в серпні 2010 року Національна комісія регулювання електроенергетики внесла зміни до Порядку проведення аукціонів із доступу до міждержавних мереж України для експорту електроенергії, згідно з якими регулятор передбачив можливість тимчасової відмови переможців річних аукціонів від послуг НЕК «Укренерго» з доступу до перетину. Обсяги, що в даному випадку вивільнилися, повинні виставлятися на щомісячні аукціони. При цьому відмова від послуг оператора не звільняє компанію-переможця від виконання фінансових зобов`язань перед «Укренерго», у випадку якщо обсяги, що вивільнилися, не були реалізовані на найближчому місячному аукціоні. У разі ж реалізації обсягу, що вивільнився, за ціною нижче обумовленої договором із переможцем річного аукціону, останній буде зобов`язаний компенсувати оператору різницю вартості послуг.

Як повідомляв УНІАН, енергогенеруюча компанія ТОВ «Східенерго» на річному аукціоні «Укренерго» придбала 545 МВт так званого «Бурштинського перетину» за 156 тис. грн. Крім того, компанія придбала 750 МВт перетину «Енергосистема України – енергосистема Білорусі» за 15,5 тис. грн., а також 215 МВт перетину «ОЕС України – Польща» за 10 тис. грн.

Крім того, ще одна дочірня компанія ДТЕК ТОВ «Пауер Трейд» придбала тоді 200 МВт перетину «ОЕС Україна – Молдавська енергосистема» за 20 тис. грн.

Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» придбало на річному аукціоні 150 МВт перетину «ОЕС України – енергосистема Білорусі» за 6,6 тис. грн.

Із 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку придбавають на річних і місячних аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, по яких здійснюється експорт.