ДТЕК отримав право оренди ДП "Добропіллявугілля"

Приватний енергохолдинг ДТЕК одержав в оренду на 49 років цілісно-майновий комплекс державного вугледобувного підприємства «Добропіллявугілля» (Донецька обл.).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, право оренди компанія отримала за підсумками конкурсу, проведеного регіональним відділенням Фонду державного майна України в Донецькій області. Заявку на участь в конкурсі від ДТЕК подавало ТДВ «Орендне підприємство «Добропіллявугілля». Договір уклали в грудні, а операція з передачі цілісно-майнового комплексу в оренду була завершена 4 січня.

У прес-службі відзначили, що ДТЕК має намір інвестувати в шахти ДП «Добропіллявугілля» 2 млрд. грн. до 2016 року. Інвестиції будуть спрямовані на оновлення парку устаткування, капітальне будівництво, оптимізацію відробітку пластів, збільшення довжини лав і побудову системи управління охороною праці відповідно до стандартів OHSAS 18001:2007 на всіх шахтах ДП «Добропіллявугілля».

Завдяки інвестиціям до 2015 року очікується збільшення об`єму видобутку вугілля з 2,8 до 5,2 млн. т на рік.

Видобуте вугілля орендне підприємство планує поставляти на Зуєвську ТЕС і Курахівську ТЕС ТОВ «Східенерго», Ладижинську ТЕС і Бурштинську ТЕС ВАТ "Західенерго",, Запорізьку ТЕС ВАТ «Дніпроенерго», а також на коксохімічні комбінати України. Близько 5% вугілля буде використано для власних потреб і виконання соціальних програм.

Також компанія відзначає, що співпраця ДТЕК з ДП «Добропіллявугілля» супроводжуватиметься соціальними інвестиціями в розвиток комунальної інфраструктури міст Добропілля, Білозерське, Білецьке і селища Новодонецьке, в яких розташовані шахти підприємства.

Як повідомляв УНІАН, в липні 2010 року Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Міністерства вугільної промисловості про передачу в оренду цілісного майнового комплексу Державного підприємства «Добропіллявугілля» (Донецька обл.).

У грудні 2010 року Антимонопольний комітет України надав дозвіл на оренду цілісного майнового комплексу Державного підприємства «Добропіллявугілля» ТДВ «Орендне підприємство «Добропіллявугілля».

Довідка УНІАН. У державне вугледобувне об`єднання «Добропіллявугілля» входить 6 шахт, а також ремонтний-механічний завод, шахтобудівне управління № 4, «Добропіллявуглекомплект», "Добропілляпостачзбут", вузол виробничо-технічного зв`язку, енергоділянка, управління технічного контролю якості вугілля і стандартів, управління з гасіння, профілактики порідних відвалів і рекультивації земель, управління соціальної сфери, ділянка підсобних господарств.

Підприємство спеціалізується на видобутку вугілля марки Г (газові), яке має подвійне призначення і використовуються як для енергетики, так і для коксування.

У 2009 році шахти «Добропіллявугілля» скоротили видобуток вугілля на 30,8% – до 2,832 млн. тонн, в січні-червні 2010 року збільшили на 6,3% – до 1,412 млн. тонн.

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.

У вугільний сегмент ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (об`єднує десять шахт), ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу» і п`ять збагачувальних фабрик.