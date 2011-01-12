ВР ратифікувала угоду з Росією про будівництво двох енергоблоків ХАЕС

Верховна Рада України ухвалила закон “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в будівництві енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 240 із 417 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Дана угода підписана 9 червня 2010 року у м. Києві. Нею передбачено, що Україна та Росія здійснюють співробітництво у проектуванні, будівництві та введенні в експлуатацію енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС з урахуванням застосування існуючих конструкцій з реакторними установками типу ВВЕР-1000 проекту В-392.

Відповідно до угоди, сторони будуть створювати умови щодо надання регулюючими органами Сторін ліцензій (дозволів) на проектування, будівництво та ведення в експлуатацію енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС, експорту та імпорту проектної та іншої технічної документації, обладнання, матеріалів і послуг, які необхідні замовнику та підряднику, українським та російськім виконавчим організаціям для виконання робіт та послуг, передбачених цією угодою.

В цілях виконання положень цієї угоди призначаються такі компетентні органи: з української Сторони - Міністерство палива та енергетики України; з російської Сторони - Державна корпорація з атомної енергії «Росатом».

Відповідно до угоди, компетентний орган Російської Сторони покладає функції підрядника будівництва енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС на закрите акціонерне товариство «Атомстройэкспорт», яке вправі залучати відповідні організації, що іменуються надалі виконавчими організаціями, для виконання робіт і послуг, а також здійснення поставок за цією угодою.

Компетентний орган Української Сторони покладає функції замовника будівництва енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС на державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», яке вправі залучати відповідні організації та підприємства, що іменуються надалі виконавчими організаціями, для виконання робіт і послуг, а також здійснення поставок за цією угодою.

Відповідно до угоди, замовник і підрядник у першочерговому порядку укладуть між собою контрактну угоду на розробку технічного проекту реакторних установок типу ВВЕР-1000 проекту В-392 і постачання обладнання реакторних установок для енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС у погодженому цією контрактною угодою обсязі.

В угоді зазначено, що в цілях здійснення співробітництва, передбаченого цією Угодою, Російська Сторона забезпечить організацію фінансування в обсязі, необхідному для проектування, будівництва та введення в експлуатацію енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС, у тому числі для оплати товарів, робіт і послуг, що поставляються з Російської Федерації в Україну або закуповуються в Україні, за умови часткового співфінансування з української Сторони. У зв`язку з діяльністю, передбаченою цією Угодою, сплата податків і зборів (мита) здійснюється відповідно до законодавства держав - Сторін з урахуванням Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків від 8 лютого 1995 р.

В угоді передбачено, що енергоблоки № 3 та 4 Хмельницької АЕС, збудовані у відповідності до цієї Угоди, упродовж усього періоду їх експлуатації повинні використовувати ядерне паливо у вигляді тепловиділяючих збірок, виготовлених тільки за російськими технологіями, на умовах, погоджених у відповідних контрактах. При цьому, у випадку здійснення поставок палива відкритим акціонерним товариством «ТВЕЛ», комерційні умови поставок тепловиділяючих збірок для енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС не можуть бути гірші, ніж умови поставок тепловиділяючих збірок, виготовлених ним для інших енергоблоків з реакторними установками типу ВВЕР українських АЕС.

Відпрацьоване в реакторах енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС ядерне паливо, придбане в українського виробника або російських виконавчих організацій може направлятися до Російської Федерації для технологічного зберігання і (або) переробки в обсягах, визначених українською виконавчою організацією, на умовах, погоджених у відповідних контрактах.

Відповідно до угоди, ядерний матеріал, що передається Україні за цією угодою, не збагачується до значення 20 відсотків і більше по ізотопу урану-235, а також не збагачується і не переробляється Україною без попередньої письмової згоди Російської Федерації.

Під час обговорення даного закону народний депутат України Іван ЗАЄЦЬ (фракція Ну-НС) наголосив, що Україні невигідно укладати цю угоду, оскільки українська атомна енергетика “прив’язується” до російської сировини.