У Львові повністю відновлено електропостачання після аварії

У Львові повністю відновлено електропостачання житлових будинків на 13 вулицях міста, які були знеструмлені 10-11 січня через аварію в електромережі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомляв УНІАН, з 10 січня через пошкодження кабелю залишалися без електропостачання мешканці всіх житлових будинків на вулицях Цехова, Під Дубом, Шопена, Гребінки, Студентська, Зелена, Вахнянина, Левицького, Мечнікова, Братуня, Коциловського, Дністерська, Липова Алея.