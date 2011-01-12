Азаров стурбований зростанням боргів підприємств ТКЕ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ стурбований зростанням боргів підприємств теплоенергетики за газ, обсяг яких на 10 січня 2011 року збільшився до 3,3 млрд. грн. без урахування боргу «Київенерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

М.АЗАРОВ підкреслив, що урядом було вжито заходів для «більш-менш якісної підготовки об`єктів житлово-комунального господарства до опалювального сезону», створено достатні запаси газу й твердого палива, профінансовано всі субсидії для побутових споживачів газу.

«Проте вже на 19 січня, тобто через три місяці після початку опалювального сезону, борг теплоенергетики за газ без урахування «Київенерго» вже досяг 3,3 млрд. грн., а рівень оплати становив лише 42%. За останні два місяці борг зріс більше, ніж утричі. Це дуже небезпечна тенденція», - сказав М.АЗАРОВ.

Він закликав керівників регіонів навести порядок у цьому питанні.

«Я попереджаю регіональних керівників, якщо ви не наведете порядок у цьому питанні, ми будемо вимушені знайти інших, хто буде здатний вирішити це питання», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, за даними компанії «Газ України», станом на 10 січня 2011 р. підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ, без АЕК «Київенерго») заборгували ДК «Газ України» за природний газ, спожитий у опалювальному сезоні 2010-2011 рр. (із 1 жовтня 2010 р.), близько 3,27 млрд. грн. (рівень розрахунків становить 42%).