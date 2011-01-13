ВР відхилила закон щодо погашення заборгованостей у сфері ПЕК

Верховна Рада України відхилила раніше ухвалений Закон "Про внесення змін до Закону України "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 256 народних депутатів з 420 зареєстрованих у сесійній залі.

Парламент ухвалив даний закон 21 грудня 2010 року, однак Президент заветував його.

Змінами до Закону "Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу" передбачалося продовжити дію процедури погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей підприємствами паливно-енергетичного комплексу до 1 січня 2013 року (замість 1 січня 2011 року). При цьому пропонувалося поширити таке погашення на заборгованість, яка утворилася станом на 1 січня 2007 року (а не на 1 січня 2005 року).

Водночас законом для підприємств паливно-енергетичного комплексу, внесених до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості, передбачалося дозволити реструктуризацію основного податкового боргу (без пені та штрафних санкцій) шляхом розстрочення його погашення терміном на 20 років з дати укладення відповідних договорів про реструктуризацію. Для державних і комунальних підприємств, господарських товариств паливно-енергетичного комплексу з часткою держави у статутних фондах більше 50%, які внесені до названого реєстру, дозволялося провести реструктуризацію кредиторської та дебіторської заборгованостей терміном до 20 років з дати укладення відповідних договорів про реструктуризацію (а не до 10 років).

Таким чином, закон унеможливлював виконання усіх судових рішень, за якими боржниками є підприємства паливно-енергетичного комплексу, внесені до вищезазначеного реєстру (крім рішень про виплату заробітної плати, відшкодування матеріальної (майнової) шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров`я або смертю, стягнення аліментів).

Президент вказав, що такий мораторій порушує і конституційний принцип рівності усіх суб`єктів права власності перед законом (частина 4 статті 13 Конституції України), оскільки передбачає переваги щодо виконання зобов`язань для певних суб`єктів господарювання. Глава держави запропонував відхилити цей закон.