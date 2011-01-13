Ціна нафти наближається до дворічного максимуму

Ціна нафти у четвер, 13 січня, наближається до дворічного максимуму на фоні скорочення постачань "чорного золота" після аварії на нафтопроводі в штаті Аляска (Trans Alaska Pipeline), а також даних про зниження запасів нафти в США.

Вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах в Нью-Йорку вже зросла на 0,03 долара, або на 0,03% - до 91,890 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,18 долара, або на 0,18% - до 98,30 долара за барель.

В середу Управління за енергетичною інформацією Міністерства енергетики США повідомило про те, що комерційні запаси нафти в країні (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 7 січня, зменшилися на 2,2 мільйона барелів, або на 0,7%, - до 333,1 мільйонів барелів, передає Bloomberg.

Крім того, в середу стало відомо про те, що перекачування нафти по трубопроводу Trans Alaska Pipeline в штаті Аляска тимчасово відновлено для запобігання скупченню льоду і сміття на місці пошкодження, проте буде потрібно як мінімум п`ять днів, щоб побудувати додатковий трубопровід на місці витоку.

Терміни з остаточного усунення пошкодження перенесені оператором нафтопроводу, американською Alyeska Pipeline Service, на наступний тиждень, тоді як напередодні повідомлялося, що операції на нафтопроводі будуть відновлені цього тижня.