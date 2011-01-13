Суд скасував стягнення з «УкрГаз-Енерго» на користь «Укртрансгазу» 860 млн. грн.

Київський апеляційний господарський суд своєю ухвалою від 21 грудня 2010 року скасував рішення Господарського суду м. Києва від 13 жовтня 2010 року за позовом ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» до ЗАТ «УкрГаз-Енерго» про стягнення 860 млн. 874 тис. 366,04 грн.

Про це йдеться в ухвалі суду, розміщеній в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У документі наголошується, що 28 лютого 2007 року між ДК «Укртрансгаз» і ЗАТ «УкрГаз-Енерго» було укладено договір на транспортування природного газу.

Відповідно до умов договору позивач зобов`язався надати послуги відповідачу з транспортування трубопровідним транспортом природного газу від пунктів прийому-передачі газу в магістральні трубопроводи до пунктів призначення – газорозподільним станціям, а відповідач зобов`язується сплатити за транспортування газу встановлену плату.

Відповідно до умов зазначеного договору протягом серпня 2007 року – березня 2008 року позивач надав відповідачу послуги з транспортування газу об`ємом 10,7 млрд. куб. м загальною вартістю 751,244 млн. грн.

За твердженням позивача, частину наданих послуг у сумі 170,7 млн. грн. відповідач сплатив, після чого залишилася заборгованість у сумі 580,543 млн. грн.

У свою чергу, за період з грудня 2007 року до березня 2008 року відповідач перерахував позивачу кошти у сумі 750,7 млн. грн. за надані послуги з транспортування газу. Крім того, відповідач перерахував позивачу кошти у сумі 50 млн. грн. як передоплату за послуги з транспортування газу відповідачу у квітні 2008 року.

Водночас позивач повернув відповідачу частину отриманих коштів у рахунок оплати за договором у розмірі 580 млн. грн. (повернення авансового платежу за транспортування природного газу в січні-березні 2008 р.).

Колегія суду дійшла висновку, що позивач, повернувши одержані у рахунок оплати за договором кошти, такими чином відмовився прийняти належне виконання, запропоноване відповідачем. Отже, вказані обставини дозволяють зробити висновок, що як ЗАТ «УкрГаз-Енерго» не має спірної заборгованості за договором, так ДК «Укртрансгаз» не має правової підстави для стягнення зазначеної суми з урахуванням індексу інфляції, 3% річних і пені.

Довідка УНІАН. ЗАТ «УкрГаз-Енерго» створено у лютому 2006 року. НАК «Нафтогаз України» і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) належить по 50% акцій товариства.