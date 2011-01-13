Оштрафовані нафтотрейдери "Континіум-Галичина" і "ЛУКОЙЛ-Україна"

Київське міське територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) оштрафувало ТОВ ТД «Континіум-Галичина» і ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» загалом на 34 тис. грн. за антиконкурентні узгоджені дії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

У повідомленні наголошують, що, як показало розслідування, нафтотрейдери в грудні 2009–січні 2010 рр. без об`єктивно виправданих причин одночасно підвищили і утримували на однаковому рівні роздрібні ціни на нафтопродукти в межах міста Києва.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня цього року АМКУ порушив справу за фактом різкого підвищення цін на бензин марок А-95 і А-92, яке відбулося в кінці 2010 р. і в перші дні 2011 року, з боку основних операторів ринку нафтопродуктів.