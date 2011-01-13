З лютого електроенергія подорожчає на 30% - рішення НКРЕ

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) вирішила підвищити тарифи на електроенергію для населення, яке споживає щомісячно більш як 150 кВт/год. на 30% з 1-го лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні у четвер.

Зокрема, тариф для абонентів, які не використовують електроплити й електроустановки для обігріву і які проживають в містах, з лютого зросте на 30% - до 31,67 копійок за кВт/год.; тариф для сільського населення, яке не використовує електроплити і електроустановки для обігріву, також зросте на 30% - до 29,25 копійок за кВт/год.

Також регулятор підвищив вартість електроенергії для категорії побутових абонентів, які використовують електроплити і електроустановки для обігріву. З 1 лютого ця категорія споживачів платитиме більше на 30% або 24,34 копійки за кВт/год. При цьому для цієї групи споживачів поріг споживання, при якому налічуватиметься новий тариф, становитиме 250 кВт/год. щомісячно.

Своїм рішенням комісія передбачила, що підвищені тарифи застосовуватимуться лише до тих обсягів електроенергії, які побутовий споживач спожив понад встановлені ліміти (150 і 250, відповідно).

Крім того, своїм рішенням комісія передбачила, що воно не розповсюджується на ряд пільгових категорій споживачів. Зокрема, на жителів багатоквартирних будинків, не газифікованих населених пунктів, а також населених пунктів, в яких відсутнє централізоване теплопостачання; на жителів гуртожитків сімейного типу, на багатодітні сім`ї (що виховують від трьох і більше дітей) і сім`ї, в яких виховуються прийомні діти, а також на сім`ї, які утримують будинки сімейного типу для сиріт.

Як відзначив під час ухвалення рішення член НКРЕ Костянтин ТЕЛИЧКО, це підвищення за розрахунками регулятора не торкнеться більшості населення, оскільки воно не перевищує порогів споживання, зафіксованих прийнятим документом. Крім того, відзначив член комісії, економічний ефект такого підвищення для вітчизняного теплоенергетичного комплексу становитиме близько 2 млрд. грн., на які планується скоротити обсяги так званого перехресного субсидування. Він також повідомив, що найближчим часом постанова НКРЕ буде направлена на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Як повідомляв УНІАН, згідно з обгрунтуванням проекту Прогнозного балансу електроенергії, палива і витрат енергогенеруючих компаній ТЕС на 2011 рік, уряд України розглядає можливість дворазового збільшення цін на електроенергію, що відпускається для потреб населення, з квітня, а надалі на 39% з серпня 2011 року.

Таким чином, в результаті двохетапного підвищення тарифи на електроенергію з серпня 2011 року можуть становити:

для міського населення (без електричних плит) – до 67,72 коп. за КВт/год. (з ПДВ); для населення, що використовує електроплити – 52,04 коп. за кВт/год. (з ПДВ); для сільського населення – 62,55 коп. за кВт/год. (з ПДВ).

Тим часом, уряд в цілому розглядає три сценарії тарифоутворення для населення в 2011 році. Крім зазначеного вище, розглядається ще один двохетапний варіант підвищення цін для населення (на 50% – з квітня і на 50% – з вересня), а також варіант збереження тарифів незмінними.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з 2006 року.

В даний час тарифи для міського населення (без електричних плит) встановлено на рівні 24,36 коп. за КВт/год. (з ПДВ), для сільського населення – 22,5 коп. за кВт/год. (з ПДВ), для населення, що використовує електроплити – 18,72 коп. за кВт/год. (з ПДВ).