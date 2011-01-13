Уряд відновив програму створення робочих місць у вугільних регіонах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора у Харкові повідомив заступник міністра соціальної політики Андрій ЧЕРКАСОВ, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про динаміку створення нових робочих місць в Україні на початку 2011 року.

А.ЧЕРКАСОВ підкреслив, що в 2010 році на створення нових робочих місць уряд виділив більше 300 млн. грн., у тому числі 10 млн. грн. - на створення першого робочого місця для випускників ВНЗ і ПТУ, які не мали до цього роботи.

Крім цього, за словами А.ЧЕРКАСОВА, через систему фондів страхування на випадок безробіття створена «дотація роботодавця на створення робочого місця». Ця дотація передбачає впродовж року компенсацію заробітної плати працівника, якщо роботодавець зобов’язуються впродовж наступного року не розривати трудових відносин із цим робітником.

«Через систему фондів страхування на випадок безробіття створюється «дотація роботодавця на створення робочого місця»: роботодавцю компенсується заробітна плата не вище середньої по регіону протягом року при зобов’язанні роботодавця другий рік цього робітника утримувати. Таких робочих місць приблизно 30 тис. створено через цей фонд», - сказав він.

А.ЧЕРКАСОВ зазначив, що протягом 2010 року відбулося скорочення на 106 тис. кількості робочих місць по Україні. За його словами, таке формальне скорочення робочих місць відбулося через звільнення працівників дільничних виборчих комісій, які працювали на виборах різного рівня протягом 2010 року.

А.ЧЕРКАСОВ висловив переконання, що завдяки програмам уряду в Україні в 2010 році була помітна позитивна динаміка створення робочих місць.

«У 2010 році кількість робочих місць зменшена на 106 тисяч, але там значна частина членів дільничних комісій, які юридично були працівниками й, відповідно, вибори скінчилися, вони звільнені. Якби не ці члені комісії, я думаю, було би плюс 100 тисяч місць», - зауважив він.

А.ЧЕРКАСОВ наголосив, що згадані програми продовжуватимуться й протягом 2011 року, й висловив упевненість в позитивній динаміці створення нових робочих місць.