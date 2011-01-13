Транснафта: збільшення прокачування по "Одеса-Броди" загрожує постачанням російської нафти в ЄС

Російський трубопровідний оператор "Транснафта" не виключає можливості зупинки експортних постачань російської нафти по південній вітці нафтопроводу "Дружба" у разі збільшення прокачування нафти з українського порту Південний до Білорусії по нафтопроводу «Одеса-Броди».

Про це заявив журналістам у четвер глава компанії Микола ТОКАРЄВ, передає РІА Новини.

"Для нас технологічних негативних наслідків аверсу немає, але буде загроза зупинки південної вітки "Дружби" при збільшенні прокачування нафти з порту Південний до Білорусії", - сказав він.

Глава "Транснафти" нагадав, що в цьому напрямі до Південної Європи щорічно поступає 17 млн. тонн російської нафти.

Варіанти розвитку подій, за словами М.ТОКАРЄВА, залежатимуть від того, як сторони знаходитимуть баланс інтересів.

Минулого року Білорусія, щоб знизити залежність від російської нафти, домовилася про постачання 10 млн. нафти в рік з Венесуелою. Восени найбільш оптимальним способом постачання цієї нафти була визнана доставка її танкерами до українського морського порту Південний, а потім по нафтопроводу «Одеса-Броди», який для цього був переведений в аверсний режим.

У компанії нагадали, що цей нафтопровід був побудований в 2001 році для прокачування каспійської нафти в обхід Росії. Водночас, через відсутність вітки до Польщі труба декілька років не використовувалася, потім почалися постачання невеликих об`ємів нафти в реверсному режимі.

Керівництво "Транснафти" неодноразово заявляло, що запуск «Одеса-Броди» в аверсному режимі може створити технологічні проблеми для роботи південної вітки нафтопроводу "Дружба".

Після переходу «Одеса-Броди» в аверс нафта по одній з двох віток південної "Дружби" була запущена в реверсі у напрямі Мозирського НПЗ (Білорусія). Після цього для експортних постачань нафти на захід другу вітку запустили на граничну потужність - 17,05 млн. тонн нафти в рік.