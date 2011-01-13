Поставки нафтової сировини на українські НПЗ скоротилися на 3,3%

Поставки нафтової сировини (нафта, газовий конденсат і вакуумний газойль) на українські нафтопереробні заводи (НПЗ), за оперативними даними, в 2010 році скоротилися на 3,3%, порівняно 2009 роком, до 11 млн. 56,8 тис. тонн. Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У 2010 році українські НПЗ переробили 11 млн. 96,6 тис. тонн нафтової сировини, що на 3,6% менше, ніж у 2009 році.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році поставки нафти й газового конденсату на українські НПЗ збільшилися на 5,7%, порівняно з 2008 роком, до 11 млн. 432,8 тис. тонн. У 2009 році українські НПЗ переробили 11 млн. 507,7 тис. тонн нафтової сировини, що на 6,1% більше, ніж за 2008 рік.

Довідка УНІАН. В Україні працює шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський, Лисичанський і Кременчуцький, за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.

