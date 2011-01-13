ВР ухвалила закон щодо заходів із забезпечення функціонування підприємств ПЕК

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон “Про внесення змін до Закону України “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 260 народних депутатів із 423 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом пропонується уточнити розрахункову дату, строк дії процедури погашення заборгованості і термін проведення реструктуризації кредиторської та/або дебіторської заборгованості для підприємств паливно-енергетичного комплексу та забезпечення конституційного права людини на судовий захист.

З метою активізації процесів погашення заборгованості у галузі розрахунковою датою запропоноване 1 січня 2007 року, дію спеціальної процедури було подовжено до 1 січня 2013 року, а проведення реструктуризації кредиторської та/або дебіторської заборгованості дозволено на термін до 20 років з дати укладення відповідних договорів про реструктуризацію заборгованості.

Крім того, на виконання норм Конституції України із забезпечення конституційного права людини на судовий захист закон передбачає зняття мораторію на звернення стягнень на кошти підприємств паливно-енергетичного комплексу для погашення їхньої заборгованості з виплати зобов’язань за трудовими правовідносинами, зокрема, з виплати вихідної допомоги, інших виплат (компенсацій), що належать працівнику у зв’язку з трудовими відносинами.

