Баррозу сьогодні відвідає Туркменістан. Головне питання - постачання газу

Голова Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ у п`ятницю прибуває до Ашхабаду з офіційним візитом, повідомляє МЗС Туркменістану. Баррозу відвідає Ашхабад після візиту в Баку, де він у четвер підписав з президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ спільну декларацію про Південний газовий коридор. Азербайджан має намір поставляти в ЄС "істотний об`єм газу в довгостроковій перспективі". Це перше письмове зобов`язання Азербайджану про постачання газу до Європи.

У суботу Баррозу проведе переговори з президентом Туркменістану Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВИМ, на чиє запрошення голова Єврокомісії вперше здійснює офіційний візит у країну. Всі експерти і спостерігачі переконані, що центральною темою переговорів між Баррозу і Бердимухамедовим буде реалізація проекту газопроводу Nabuссo, який має забезпечити постачання туркменського природного газу до Європи в обхід Росії.

Президент Бердимухамедов та інші туркменські офіційні особи в публічних виступах неодноразово підкреслювали готовність Туркменістану здійснювати постачання природного газу в західному, європейському напрямі. Водночас, туркменська сторона, як правило, супроводжувала подібні заяви обмовками, що Туркменістан поставляє природний газ на своїх межах і не бере участі в доставці палива до споживачів. Крім того, повноцінній участі Туркменістану в реалізації проекту газопроводу Nabuссo заважає наявність територіальної суперечки між Туркменістаном і Азербайджаном в Каспійському морі. Наскільки голові Єврокомісії вдасться згладити ці проблеми, покажуть переговори між Євросоюзом і Туркменістаном. Розвиток співпраці з Євросоюзом є одним із пріоритетних напрямів зовнішньої політики Туркменістану. Вперше голова Євросоюзу і президент країни зустрілися і провели серію переговорів в листопаді 2007 року під час візиту туркменського лідера до Брюсселя. Тоді сторони підтвердили зацікавленість в розвитку взаємовигідної співпраці. У травні 2008 року сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння і співпрацю в галузі енергетики між Туркменістаном і Європейським Союзом, що відкрив нові можливості для розвитку взаємодії в паливно-енергетичній сфері, передає РІА "Новини".

Проект Nabuссo передбачає транспортування природного газу з каспійського регіону в європейські країни в обхід Росії через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію і Австрію. Він розрахований на щорічне транспортування 31 мільярда кубометрів газу, що складе не більше 5% потреб в газі Європейського Союзу (ЄС) в 2020 році. Південний енергокоридор включає, окрім проекту Nabucco, проекти газопроводів ТGI (Туреччина - Греція - Італія) і ТАР (Трансадріатичний газопровід). Nabucco передбачає будівництво нового газопроводу, а TAP і ITGI вимагають поліпшення вже діючої інфраструктури за межами ЄС.

По газопроводу ITGI протяжністю близько 800 км. планується транспортування каспійського газу за маршрутом Туреччина-Греція-Італія. Потужність трубопроводу передбачається на рівні 8-10 мільярдів кубометрів. Ввести його в дію планують у 2012 році. Акціонерами газопроводу є грецька газова компанія Depa і італійська Edisson. По газопроводу TAP протяжністю 520 кілометрів планується поставляти газ до Італії через Грецію і Албанію. Газопровід включає 115-кілометрову підводну ділянку від Албанії до Італії. Введення газопроводу в експлуатацію заплановане на 2011 рік. Початкова пропускна спроможність його складе 10 мільярдів кубічних метрів газу в рік з доведенням до 20 мільярдів кубічних метрів.