Райцентр Високопілля відключили від газу через розгерметизацію підземного газопроводу

У Херсонській області райцентр Високопілля відключили від газопостачання через розгерметизацію підземного газопроводу середнього тиску під залізничною колією.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Херсонській області, зокрема, 13 січня в селищі Високопілля під час планового обстеження ГРП-2 працівники газового господарства виявили витік газу поблизу залізниці.

Під час обстеження даної ділянки газопроводу встановили, що газ витікає з підземного газопроводу середнього тиску, який проходить безпосередньо під залізничною колією. Працівники газового господарства наклали бандаж на пошкоджену ділянку труби. Встановлений контроль рівня концентрації газу в повітрі на аварійній ділянці.

Для завершення ремонтних робіт сьогодні в райцентрі Високопілля відключили газопостачання.