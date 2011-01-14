Ціна нафти сьогодні коректується різнонаправлено

Ціна нафти на торгах у п`ятницю, 14 січня, коректується різнонаправлено на фоні даних щодо безробіття у США і побоювань, що попит на паливо в цій країні може впасти.

Вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже знизилася на 0,37 долара, або на 0,40% - до 91,030 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 0,34 долара, або на 0,35% - до 98,40 долара за барель, передає Bloomberg.

Нагадаємо, число первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень, що завершився 8 січня, згідно зі звітом Міністерства праці США, зросло на 35 тисяч - до 445 тисяч. Показник виявився гіршим за прогнози - експерти очікували значення даного показника на рівні 410 тисяч.