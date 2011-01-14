Російські екологи вважають, що будівництво «Південного потоку» загрожує природі Кубані

Діяльність «Газпрому» з будівництва газопроводу «Південний потік» несе серйозну загрозу для природи Кубані, оскільки «розрізатиме» шість природних територій, що особливо охороняються.

Про це УНІАН повідомили у громадській організації «Екологічна вахта по Північному Кавказу».

Зокрема, екологи повідомляють, що замовником робіт з реалізації «інвестиційного проекту» з будівництва сухопутної частини газопроводу наказом заступника голови правління "Газпрому" у вересні 2010 року було призначено ТОВ «ПітерГаз». Підрядником для проведення інженерних досліджень обране пітерське ВАТ «Гіпроспецгаз». У грудні 2010 року «Гіпроспецгаз» провів техніко-економічну оцінку можливості обходу газопроводом природних територій Краснодарського краю, що особливо охороняються (ООПТ).

«З цього документа виходить, що обраний варіант траси газопроводу в Краснодарському краї проходить через шість ООПТ – город-курорт Анапа, федеральний заповідник «Червона Гора» і крайові заповідники «Кримський», «Новоберезанський» і «Новопокровський». При цьому всі заповідники будуть розрізані трасою буквально навпіл», - заявляють в «Екологічна вахта по Північному Кавказу.

Наголошується, що в документації прямо сказано, що проектувальникам належить «організувати роботи з підготовки еколого-економічних обгрунтувань у частині внесення змін до індивідуальних положень і опису меж, які зачіпає ООПТ, і забезпечити затвердження нових індивідуальних положень про ООПТ з урахуванням розміщення проектованих об'єктів»

На думку екологів, це означає, що «Газпром» у черговий раз збирається «перекроїти» межі і режим ООПТ під свої потреби.

Повідомляється, що за останні роки діяльність «Газпрому» завдала непоправного збитку таким унікальним ООПТ, як пам'ятник природи «Урочище сосни кримської Архипо-Осиповське», яке розрізало навпіл «Блакитним потоком», федеральному заповіднику «Приазовський», на території якого ведеться розробка родовищ вуглеводнів і де в 2004 році сталася екологічна катастрофа через аварію на буровій свердловині біля селища Прорвенський, Агрійському заповіднику і лісопарку Кадош, через які без екологічної експертизи в 2009 році був прокладений газопровід «Джубга-Сочи».

Підкреслюється, що найбільше постраждав Сочинський національний парк, де «Газпром» вирубав великі території дикої природи на хребті Псехако під будівництво гірськолижного комплексу. Врешті-решт, «Газпром» вторгнувся навіть на територію Кавказького заповідника і об'єкту Світової природної спадщини «Західний Кавказ». Цього року компанія побудувала на території заповідника і Світової спадщини біля кордону Лаура автомобільну дорогу і міст.

Як зазначають екологи, на сайті проекту «Південний потік» декларується дотримання високих екологічних стандартів. Проте з'ясувалося, що до Росії це твердження не має ніякого відношення. Проектування траси, виконане на стадії обгрунтування інвестицій, велося з явним порушенням законодавства, без урахування режиму територій, що охороняються, і думок фахівців-екологів і громадськості, наголошують російські екологи.

Також на цьому сайті стверджується, що «екологія і безпека є головними пріоритетами "Газпрому». На жаль, ці твердження абсолютно не відповідають дійсності. «Газпром» так і не став екологічно відповідальною компанією, готовою працювати за світовими природоохоронними стандартами, упевнені в «Екологічній Вахті по Північному Кавказу».

Довідка УНІАН. «Південний потік» - система газопроводів, яка повинна з'єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде дном Чорного моря з міста Новоросійськ (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга - через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна довжина чорноморської ділянки - близько 900 кілометрів, максимальна глибина - понад 2000 метрів, проектна потужність - 63 млрд. кубометрів газу на рік. Очікуваний початок поставок - 2015 рік.