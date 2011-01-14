Україна збільшила імпорт газу на 16,2%

Україна в січні-листопаді 2010 року збільшила імпорт природного газу на 16,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 8 млрд. 224,137 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні-листопаді 2010 року в загальному обсязі імпорту склав 15,2%.

Експорт природного газу в січні-листопаді п.р. збільшився на 4,5%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 1 млн. 662,4 тис. дол.

У той же час, як відзначили в Держкомстаті, в січні-листопаді 2010 року Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 46,2%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 3 млрд. 866,598 млн. дол

Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в січні-листопаді 2010 року склав 7,1%.

Довідка УНІАН. У 2009 році Україна скоротила імпорт природного газу на 15,5%, в порівнянні з 2008 роком, до 7 млрд. 979,358 млн. дол Обсяг імпорту природного газу в 2009 році в загальному обсязі імпорту склав 17,6%.

У 2009 році Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 33,8%, в порівнянні з 2008 роком, до 2 млрд. 989,639 млн. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсязі імпорту в 2009 році становив 6,6%.

