Україна збільшила видобуток вугілля на 4%

Вугледобувні підприємства України в 2010 році збільшили видобуток вугілля на 4%, або 2,863 млн. тонн, порівняно з 2009 роком – до 75,166 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України з посиланням на оперативні дані Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, видобуток коксівного вугілля минулого року скоротився на 7%, або 1,795 млн. тонн, – до 23,978 млн. тонн, енергетичного – зріс на 10%, або 4,658 млн. тонн, – до 51,188 млн. тонн.

Підприємства Мінвуглепрому минулого року видобули 38,450 млн. тонн рядового вугілля, трохи (на 0,2%) збільшивши видобуток, порівняно з 2009 роком. Держшахтами, зокрема, видобуто коксівного вугілля 7,455 млн. тонн (менше на 17,8%, або 1,617 млн. тонн), енергетичного – 30,995 млн. тонн (більше на 5,8%, або 1,690 млн. тонн).

У грудні минулого року вугледобувними підприємствами України всіх форм власності було видобуто 6,679 млн. тонн вугілля, що на 6,3%, або 397,1 тис. тонн, перевищує показник за аналогічний період 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році вугледобувні підприємства України скоротили видобуток вугілля на 7%, або 5,436 млн. тонн, порівняно з 2008 роком – до 72,219 млн. тонн. Видобуток коксівного вугілля за 2009 рік скоротився на 4,3%, або 1,143 тис. тонн, – до 26,494 млн. тонн, енергетичного – на 8,4%, або 4,292 млн. тонн – до 46,725 млн. тонн.

Раніше Мінвуглепром прогнозував, що за підсумками 2010 року державні шахти наростять видобуток рядового вугілля на 1,8%, або 0,7 млн. тонн, – до 39,1 млн. тонн.