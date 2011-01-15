Україна в минулому році збільшила споживання електроенергії на 9,5%

Споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), в 2010 році зросло на 9,5%, або 14,882 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 183,9 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, минулого року обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 9,5%, або 12,824 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 147,33 млрд. кВт/год.

У грудні 2010 року споживання електроенергії кінцевими споживачами в Україні зросло на 5,4%, порівняно з груднем 2009 року – до 13,96 млрд. кВт/год.

Промислові підприємства минулого року збільшили споживання електроенергії на 11,5%, або 7,369 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 71,384 млрд. кВт/год. Зокрема, підприємства металургійної промисловості наростили споживання електроенергії на 14%, або 4,719 млрд. кВт/год., – до 38,415 млрд. кВт/год. Транспортні підприємства в 2010 році збільшили споживання електроенергії на 11,9% – до 9,386 млрд. кВт/год., комунально-побутові – на 3,3%, до 18,333 млрд. кВт/год.

Обсяги споживання електроенергії населенням за вказаний період зросли на 9,6%, або 3,3 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 37,669 млрд. кВт/год.

Загалом частка промисловості в загальному обсязі споживання електроенергії в Україні минулого року зросла з 47,6% до 48,5%, населення - залишилася з 25,5% до 25,6%.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), скоротилося на 8,7%, або 16,151 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 169,009 млрд. кВт/год. Обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротився на 9%, або 13,332 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 134,558 млрд. кВт/год.

У 2008 році споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), скоротилося на 0,5%, порівняно з 2007 роком – до 185 млрд. 187 млн. кВт/год. Споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) скоротилося на 0,6%, або 4 млрд. 876,8 млн. кВт/год., – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/год.