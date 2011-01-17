В Україні роздрібні ціни на нафтопродукти виросли в середньому на 7,6%

Середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти з 10 грудня 2010 року по 14 січня 2011 збільшилися на 6,3-10,5% (в середньому на 7,6%). Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 10 грудня 2010 року по 14 січня 2011 середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 - збільшилися на 6,3%, з 7,03 до 7,47 грн./літр

Бензин А-92 - збільшилися на 6,5% - з 7,40 грн./літр до 7,88 грн./л; на бензин А-95 - збільшилися на 7,1%, з 7,74 до 8,29 грн./л; на дизельне паливо - збільшилися на 10,5%, з 7,05 до 7,79 грн./л.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту та експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україну склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році - 4,75 млн. тонн), а дизельного палива - 4,36 млн. тонн (у 2008 році - 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група« А-95» створене в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.