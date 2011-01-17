Мінекономрозвитку: дефіциту нафтопродуктів у першому кварталі не буде

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не прогнозує дефіцит нафтопродуктів у першому кварталі 2011 року.

Про це йдеться в аналітичних матеріалах, підготовлених Мінекономрозвитку спільно з Міністерством енергетики і вугільної промисловості, текст яких має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, відповідно до прогнозного балансу нафти на перший квартал 2011 року, ресурси нафти і газового конденсату по Україні становитимуть 2,5 млн. тонн, зокрема нафта власного видобутку – 0,8 млн. тонн, імпортна нафта – 1,7 млн. тонн.

У першому кварталі 2011 року передбачається зростання на 6% імпорту нафти порівняно з IV кварталом 2010 року за рахунок збільшення поставок нафти з Азербайджану на ПАТ «Укртатнафта».

Прогнозується, що обсяги виробництва моторного палива в Україні в першому кварталі 2011 року порівняно з IV кварталом 2010 року збільшаться: бензинів – на 2%, дизпального – на 4%.

Проте в документі відзначено, що приріст обсягів виробництва моторного палива в першому кварталі 2011 року можливий лише за умови стабільності на ринку, відсутності позапланових зупинок нафтопереробних заводів і забезпечення їх нафтовою сировиною.

Очікується, що обсяги експорту моторного палива в першому кварталі 2011 року порівняно з IV кварталом 2010 року зростуть: бензинів – на 2%, дизпального – на 3%.

Крім того, прогнозується, що в першому кварталі 2011 року буде збільшено порівняно з IV кварталом 2010 року імпорт моторного палива: бензинів – на 1%, дизпального – на 5%. Таким чином, недостатність внутрішнього виробництва моторного палива для повного задоволення потреб споживачів буде компенсована імпортним моторним паливом.

«Враховуючи викладене, а також залишки моторного палива, в першому кварталі 2011 року дефіцит моторного палива не передбачається», – відзначено в документі.

Також у документі зазначається, що зростання цін на нафтопродукти з початку 2011 року обумовлене низкою причин, зокрема, введенням з 1 січня 2011 року підвищених ставок акцизу, зростанням світових цін на нафту в грудні 2010 року на 5-6%, побоюваннями учасників ринку з приводу можливого введення імпортного мита (як це ініціює Міненерговігулля), низькою стабільністю гривні по відношенню до долара і євро.

Зазначені чинники впливатимуть на цінову ситуацію на ринку моторного палива до кінця першого кварталу.

«Крім того, в періоди зростання попиту на паливо, напередодні активізації польових робіт, ціни на паливо традиційно зростають. Тому з середини лютого до кінця першого кварталу цього року можливе сезонне підвищення цін на моторне паливо», – говориться в документі.

Водночас в документі зазначається, що чинниками, які можуть мати стримуючий вплив на зростання цін на ринку палива впродовж січня-лютого, будуть: зниження темпів зростання цін на нафту на світових ринках; сезонне скорочення попиту на паливо; поява на ринку дешевого імпортного ресурсу, завезеного підприємствами з іноземними інвестиціями без сплати податків.

За таких умов, з метою недопущення необгрунтованого чи ажіотажного зростання цін на бензини і дизпальне, вважається за доцільне впровадження постійного контролю за цінами на ринку палива з боку Антимонопольного комітету, Державної податкової служби і Державної інспекції з контролю за цінами.

Як повідомляв УНІАН, за даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 10 грудня 2010 року по 14 січня 2011 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 6,3-10,5% (в середньому на 7,6%).