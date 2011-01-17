Україна і Білорусь підписали "нафтовий" договір

ВАТ «Укртранснафта» і ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» підписали договір з надання послуг з транспортування нафти з використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» до білоруського нафтопереробного заводу у місті Мозир.

Як передає кореспондент УНІАН, договір підписали голова правління ВАТ «Укртранснафта» Олександр ЛАЗОРКО і заступник генерального директора ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» Андрій ШИШКО сьогодні у Києві.

Зокрема, договір передбачає гарантоване транспортування 4 млн. тонн нафти на рік. Документ підписано терміном на два роки.

Як відзначив після підписання міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, присутній на підписанні документа, «підписаний договір – дуже важливий етап у відносинах з Білоруссю».

«Новий маршрут транспортування нафти і для нас, і для білоруських партнерів є дуже важливим: ми одержуємо додаткові відрахування до бюджету, а білоруська сторона одержує гарантований обсяг нафти. Ми всі задоволені», - відзначив міністр.

Він наголосив, що підписаний сьогодні договір не зачіпає інтереси російської сторони. «Цей договір не зачіпає інтереси російських партнерів і жодним чином не впливає на поставки до Європи через нашу країну», - додав Ю.БОЙКО.

За його словами, виконання цього договору сприятиме реалізації значного економічного потенціалу двосторонньої співпраці України і Білорусі, посиленню енергетичної безпеки України і Білорусі і країн регіону в цілому, утвердженню нашої держави як надійної країни-транзитера енергоносіїв в євразійському енергетичному просторі. Таким чином, за його словами, створено передумови для початку роботи Євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК).

У свою чергу, як відзначив у коментарі журналістам заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Ігор КІРЮШИН, підписаний договір передбачає подальшу його пролонгацію, і надалі обсяги транзиту нафти буде збільшено.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Укртранснафта» 23 листопада 2010 р. о 23:40 завершило транспортування партії нафти сорту Юралс обсягом 80 тис. тонн на ЛВДС «Мозир», яка здійснювалася з використанням вільних потужностей нафтопроводу «Одеса—Броди» і однієї з двох ниток нафтопроводу «Дружба».

Раніше, 25 жовтня 2010 р. у Мінську Україна і Білорусь підписали контракт з організації пробного прокачування нафти нафтопроводом «Одеса–Броди» в аверсному режимі.

Україна і Білорусь також уклали договір про транспортування нафти нафтопроводом «Одеса–Броди» на 2011-2013 роки обсягом 8 млн. тонн на рік.