Виробництво бензину скоротилося на 12% – Держкомстат

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) у 2010 році скоротили виробництво автомобільного бензину на 11,8%, порівняно з 2009 роком, до 2,873 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, виробництво дизельного пального в Україні в 2010 році скоротилося на 5,1%, порівняно з 2009 роком, до 3,709 млн. тонн.

Також у повідомленні зазначається, що виробництво топкового мазуту в Україні в 2010 році скоротилося на 6,0%, порівняно з 2009 роком, до 2,414 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році, за інформацією Держкомстату, українські НПЗ збільшили виробництво автомобільного бензину на 0,8%, порівняно з 2008 роком, до 3,257 млн. тонн. Виробництво дизельного пального збільшилося на 6,8% - до 3,909 млн. тонн, а виробництво топкового мазуту збільшилося на 5,6% - до 2,569 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні працюють шість нафтопереробних заводів загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський, Лисичанський і Кременчуцький, за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.