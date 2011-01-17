Видобуток газу в Україні зменшився на 5,5%, нафти – на 11,5%

Українські нафтогазовидобувні підприємства в 2010 році скоротили видобуток природного газу на 5,5%, в порівнянні з 2009 роком, до 19,1 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, в 2010 році видобуток нафти в Україні скоротився на 11,5%, в порівнянні з 2009 роком, до 2,566 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в 2010 році скоротилася на 8,8%, в порівнянні з 2009 роком, до 928,0 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році за даними Держкомстату українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток природного газу на 2,1%, в порівнянні з 2008 роком, до 20,3 млрд. куб. м. Видобуток нафти скоротився на 6,2% - до 2,899 млн. тонн, видобуток газового конденсату скоротився на 5,2% - до 1,018 млн. тонн.

Довідка УНІАН. Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять у структуру НАК «Нафтогаз України».