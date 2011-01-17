Міненерговугілля домовилося з власниками НПЗ про стабілізацію цін на нафтопродукти

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України домовилося з власниками нафтопереробних заводів (НПЗ) про стабілізацію роздрібних цін на нафтопродукти з 1 лютого 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО сьогодні журналістам у Києві.

«Ми не так давно провели нараду з власниками НПЗ і домовилися про збільшення переробки нафти, а не просто завезенні імпортних нафтопродуктів, що особливо болюче для наших людей, і підтримку щодо стабільного цінового коридору, починаючи з 1 лютого», - сказав він.

За словами міністра, за 2010 рік ціна на нафту зросла приблизно на 30%, що є основним чинником збільшення цін на нафтопродукти.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, головними причинами зростання цін на автомобільне паливо з початку 2011 року стали підвищення ставок акцизного збору і зростання світових цін на нафту.

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 10 грудня 2010 року по 14 січня 2011 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 6,3–10,5% (в середньому на 7,6%).