Україна у п.р. реалізує більшість енергопроектів за «кіотські» кошти - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ впевнений, що до кінця 2011 року українська сторона реалізує більшість проектів з енергозбереження за кошти, отримані від уряду Японії за продаж квот на викид парникових газів в рамках Кіотського протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні у Токіо під час зустрічі із представниками українських і японських ділових кіл, що відбулася у Японській федерації бізнесу «Кейданрен».

«Я хотів би з впевненістю сказати, що до кінця 2011 року ми реалізуємо більшість проектів з енергозбереження під отримані від японської сторони кошти згідно з Кіотським протоколом», - сказав, зокрема, Президент України.

При цьому він підкреслив, що деякі з цих проектів на сьогодні вже успішно реалізуються в Україні.

«Ми добре розуміємо, що їхня успішна реалізація - це пріоритетний напрямок економічного співробітництва з Японією. Це буде піднімати рівень довіри, я сказав би, відновлення довіри до України як надійного інвестиційного партнера», - заявив В.ЯНУКОВИЧ і запевнив японських партнерів, що Україна готова додатково поінформувати про усі конкретні заходи реалізації проектів енергозбереження.

Серед цих програм Президент особливо виділив проекти з переходу на забезпечення держави власними енергоносіями та зменшення залежності від постачань традиційних енергоносіїв.

Зокрема, глава держави назвав напрямки енергозбереження через використання вітрових і сонячних електростанцій; використання шахтного газу метану для виробництва електроенергії з одночасним зменшенням загроз вибухів на шахтах; використання побутових відходів для отримання енергії, а також використання біомаси для виробництва електроенергії та інші напрямки.