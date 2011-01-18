Борг підприємств ТКЕ за спожитий газ наближається до 5 млрд. грн.

Дочірня компанія «Газ України» НАК «Нафтогаз України» закликає теплопостачальні підприємства (ТКЕ) своєчасно розраховуватися за спожиті обсяги природного газу і терміново погасити накопичену заборгованість.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що станом на 17.01.11, за оперативними даними ДК «Газ України», підприємства ТКЕ (без урахування АЕК «Київенерго») заборгували компанії за спожитий в опалювальному сезоні 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) природний газ близько 3,59 млрд. грн. Рівень їх розрахунків за цей період становить 41%.

Крім того, борг столичної енергокомпанії АЕК «Київенерго» перед ДК «Газ України» становить 1,25 млрд. грн.

Заборгованість теплопостачальних підприємств 10 регіонів України перевищила 100 млн. грн. (станом на 17.01.11).

Найбільшу заборгованість накопичили підприємства ТКЕ Донецької (522,99 млн. грн.), Дніпропетровської (500,70 млн. грн.), Харківської (456,98 млн. грн.), Запорізької (214,21 млн. грн.), Одеської (189,79 млн. грн.), Луганської (187,14 млн. грн.), Львівської (170,75 млн. грн.), Київської (157,05 млн. грн.), Полтавської (110,14 млн. грн.) областей і АР Крим (126,50 млн. грн.).

Низький рівень розрахунків за спожитий у поточному опалювальному сезоні природний газ (нижче 40%) у теплопостачальних підприємств АР Крим (29%) і Кіровоградської (30%), Закарпатської (31%), Житомирської (33%), Волинської (34%), Дніпропетровської і Луганської (по 35%), Рівненської (по 36%), Донецької (37%), Київської, Запорізької і Івано-Франківської (по 38%), Харківської (39%) областей.

Значною є заборгованість підприємств ТКЕ за газ, спожитий впродовж опалювального сезону 2009-2010 рр. Станом на 17 січня 2011 р., сума боргу становить 1,8 млрд. грн., рівень оплати - 83%.

ДК «Газ України» зазначає, що планові обсяги природного газу виділяються відповідно до рівня оплати тепловиробниками вартості спожитого природного газу.

Довідка УНІАН. Згідно з вимогами Закону України від 08.07.2010 р. №2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» і постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 «Про забезпечення споживачів природним газом», поставки природного газу здійснюються за умови його стовідсоткової оплати.

Згідно з положеннями Закону України від 02.06.2005 р. №2633-IV «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання в регіонах покладена на органи місцевого самоврядування.