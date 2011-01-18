Японії готова взяти участь у конференції до 25-х роковин Чорнобильської трагедії

Прем’єр-міністр Японії Наото КАН висловив готовність японської сторони взяти участь у міжнародній конференції «25 років Чорнобильської трагедії: безпека майбутнього», яка відбудеться у Києві у квітні 2011 року під егідою ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, домовленість про це була досягнута під час зустрічі сьогодні у Токіо Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем’єр-міністра Японії Н.КАНА.

Український лідер запросив главу японського уряду відвідати Україну для участі у конференції. У відповідь Н.КАН висловив готовність взяти участь у заході.

В.ЯНУКОВИЧ та Н.КАН також одностайно наголосили на необхідності надання дієвої підтримки для відновлення та сталого розвитку постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС територій і підтвердили прагнення співпрацювати з цього питання із активним залученням міжнародної спільноти.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив на важливості проведення конференції зі збору коштів до Чорнобильського фонду.

У свою чергу, Н.КАН підтримав зусилля української сторони і міжнародного співтовариства, спрямованих на своєчасне завершення чорнобильських проектів.