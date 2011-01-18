Скасовано лютневий аукціон із експорту електроенергії – нема заявок

НЕК «Укренерго» скасувала аукціон із продажу послуг доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину для експорту електроенергії в лютому 2011 року через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Таким чином, призначений на сьогодні аукціон визнано аукціонною комісією таким, що не відбувся.

Як повідомляв УНІАН, «Укренерго» виставляла на лютневий аукціон доступ до пропускної спроможності ліній електропередач сумарною потужністю 3,065 тис. МВт за 4 міждержавними напрямками.

На аукціон виставлялося, зокрема, частково перетин у напрямках до Білорусі (750 МВт) і Молдови (200 МВт), раніше законтрактоване дочірніми структурами ДТЕК.

Нагадаємо, 14 грудня 2010 року «Укренерго» на річному аукціоні реалізувало 1860 МВт експортного перетину за 208,1 тис. грн.

Під час торгів компанії ТОВ "Східенерго" і ТОВ "Пауер Трейд", що входять в енергохолдинг ДТЕК бізнесмена Ріната АХМЕТОВА, викупили весь перетин Бурштинського енергоострова обсягом 545 МВт, 750 із 900 МВт українсько-білоруського перетину, а також 200 із 550 МВт перетину «ОЕС України – Молдавська енергосистема».

Державний оператор експорту ДПЗД "Укрінтеренерго" придбав доступ до українсько-білоруського перетину потужністю 150 МВт.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку набувають на річних і місячних аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.