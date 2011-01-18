Міненерговугілля вимагає антидемпінгові мита на нафтопродукти

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України звернулося до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з вимогою почати спеціальне антидемпінгове розслідування щодо імпорту нафтопродуктів в Україну, і ввести антидемпінгові мита в розмірі 130 євро за тонну на бензини і 80 євро за тонну – на дизельне пальне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту газової, нафтової та нафтопереробної промисловості Міненерговугілля України Костянтин БОРОДІН сьогодні на прес-конференції в Києві.

Зокрема, за його словами, до міністерства звернулися керівники шести українських нафтопереробних заводів із вимогою захистити вітчизняного виробника і почати антидемпінгове розслідування щодо імпорту нафтопродуктів в Україну.

Як повідомив К.БОРОДІН, три держави – Росія, Казахстан і Білорусь – займають 68% ринку імпортних нафтопродуктів і «здійснюють масовану експансію нафтопродуктів до країни».

За його словами, в 2010 році імпорт нафтопродуктів в Україну був на рівні близько 4,5 млн. тонн (у 2009 р. – 3,8 млн. тонн).

У свою чергу, як зазначив присутній на прес-конференції головний керуючий директор ТОВ «ТНК-ВР «Комерс» Дідьє КАЗИМІРО, за 9 місяців 2010 року підприємство отримало збиток у розмірі близько 470 млн. грн.».

«Якщо ситуація не зміниться, тоді цього року ми можемо отримати більше 1 млрд. грн. збитків», - сказав він.

Як зазначив голова правління ПАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ) Павло ОВЧАРЕНКО, «якщо ситуація в 2011 році не зміниться, то ми перейдемо межу в 50% імпортного пального на ринку, і в перспективі українська нафтопереробка може зникнути взагалі».

Також П.ОВЧАРЕНКО додав, що в разі введення антидемпінгових мит, Кременчуцький НПЗ у 2011 році зможе збільшити переробку нафти до 5 млн. тонн.

Як додав, у свою чергу, К.БОРОДІН, Міненерговугілля очікує, що введення імпортних мит уже може бути реалізовано протягом півтора місяця, «але сподіваємося, що введення мит відбудеться раніше».

При цьому він зазначив, що термін введення мит залежить від спеціального розслідування Мінекономрозвитку.

Нагадаємо, в листопаді 2010 р. Міністерство палива та енергетики України звернулося до Кабінету міністрів із пропозицією ввести з 2011 року мито на імпорт нафтопродуктів у розмірі 120 євро за тонну.