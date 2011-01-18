Ціна нафти змінилася різнонаправлено на фоні інформації про Trans Alaska Pipeline

Ціни на нафту на торгах у вівторок, 18 січня, демонструють змішану динаміку під впливом новин про відновлення роботи магістралі Trans Alaska Pipeline після аварії.

Вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку вже знизилася на 0,37 долара, або на 0,4% - до 91,17 долара за барель.

Ціна лютневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent збільшилася на 0,26 долара, або на 0,27% - до 97,69 долара за барель.

Передбачається, що після відновлення роботи нафтопроводу Trans Alaska Pipeline, яка була перервана 8 січня, протягом 24 годин по ньому пройде близько 500 тисяч барелів нафти.

Відреагували учасники торгів і на повідомлення про те, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) переглянула прогноз світового попиту на нафту в 2011 році, в порівнянні з прогнозом минулого місяця, у бік підвищення на 210 тисяч барелів на день - до 87,32 мільйонів барелів. Також на динаміку ринку нафти вплинув вихідний день у США (у зв`язку з національним святом), передає Bloomberg.