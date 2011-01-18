ТНК-ВР може зупинити Лисичанський НПЗ вже в кінці першого кварталу через збитковість

Група ТНК-ВР може зупинити ЗАТ «ЛИНІК» (Лисичанський НПЗ) вже в кінці першого кварталу 2011 року через його збитковість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний управляючий директор ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» Дідьє КАЗІМІРО, сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, за 9 місяців 2010 року збитки компанії склали 470 млн. грн., і «якщо ситуація не зміниться, тоді цього року ми можемо одержати більше 1 млрд. грн. збитків».

«Ці збитки можуть зупинити Лисичанський НПЗ вже в кінці першого кварталу 2011 року», – сказав Д.КАЗІМІРО.

При цьому він додав, що для недопущення цього компанія звернулася до уряду з вимогою захистити вітчизняного виробника.

Д.КАЗІМІРО відзначив, що в 2010 році компанія інвестувала в модернізацію Лисичанського НПЗ більше 90 млн. дол. і готова й далі інвестувати, але очікує від уряду заходів щодо захисту вітчизняного ринку нафтопродуктів.

Довідка УНІАН. ТНК-ВР – міжнародний вертикально інтегрований холдинг, який входить у десятку найбільших приватних нафтових компаній в світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була створена у 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР в Росії і нафтогазових активів консорціуму «Альфа, Аксесс/Ренова» (ААР).

Бізнес групи ТНК-ВР в Україні представлений такими ключовими підприємствами: ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» – управляючий центр, гуртова торгівля нафтопродуктами на внутрішньому і зовнішньому ринках, проведення координованої інвестиційної політики, забезпечення максимальної ефективності використання активів; СП ТОВ «Кершер» – роздрібна торгівля нафтопродуктами через мережу власних автозаправних станцій, управління АЗС; ЗАТ «ЛИНІК» (Лисичанский НПЗ) – переробка нафтової сировини і виробництво нафтопродуктів.