ТНК-ВР може зупинити Лисичанський НПЗ вже наприкінці першого кварталу через збитковість

Група ТНК-ВР може зупинити ЗАТ «ЛИНІК» (Лисичанський НПЗ) вже в кінці першого кварталу 2011 року через його збитковість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний керуючий директор ТОВ «ТНК-ВР Коммерс» Дідьє КАЗИМІРА сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його словами, за 9 місяців 2010 року збитки компанії склали 470 млн. грн., І «якщо ситуація не зміниться, тоді в цьому році ми можемо отримати більше 1 млрд. грн. збитків».

«Ці збитки можуть зупинити Лисичанський НПЗ вже наприкінці першого кварталу 2011 року», - сказав Д.КАЗИМІРА.

При цьому він додав, що для недопущення цього компанія звернулася до уряду з вимогою захистити вітчизняного виробника.

Д. КАЗИМІРА зазначив, що в 2010 році компанія інвестувала в модернізацію Лисичанського НПЗ понад 90 млн. дол.. і готова й далі інвестувати, але очікує від уряду заходів щодо захисту вітчизняного ринку нафтопродуктів.

Довідка УНІАН. ТНК-ВР - міжнародний вертикально інтегрований холдинг, який входить в десятку найбільших приватних нафтових компаній в світі за обсягами видобутку нафти. Компанія була утворена в 2003 році в результаті злиття нафтових і газових активів компанії ВР в Росії і нафтогазових активів консорціуму «Альфа, Аксесс/Ренова» (ААР).

