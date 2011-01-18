Соколовський: Транзит нафти з Білоруссю і постачання з Азербайджану зроблять «Одеса-Броди» рентабельним

Транзит 4 млн. тонн нафти за українсько-білоруським договором і постачання азербайджанської нафти в обсязі майже 5 млн. тонн дадуть змогу вивести нафтопровід «Одеса-Броди» на оптимальний рівень рентабельності.

Таку думку висловив в коментарі агентству УНІАН експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він підкреслив, що надзвичайно позитивно оцінює підписання 17 січня ц.р. ВАТ «Укртранснафта» і ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» договору про транзит у 2011-2013 рр. по 4 млн. тонн нафти нафтопроводом «Одеса-Броди».

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що Україні було б вигідно, щоб транзитом ішла не венесуельська, а каспійська нафта за схемою заміщення. «Нам було б вигідно, щоб білоруси одержували венесуельську нафту за схемою заміщення на світлу каспійську. Тоді наші західноукраїнські нафтопереробні заводи змогли б одержувати каспійську нафту цим маршрутом. Крім того, якщо реалізуються плани 2008 року і ми зможемо одержувати 5 млн. тонн легкої азербайджанської нафти, то в сумі ми можемо вийти на 9 млн. тонн. У цьому разі рентабельність «Одеса-Броди» вдасться вивести на оптимальний рівень», – сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він також зазначив, що українсько-білоруський договір про транзит нафти ніяк не зачіпає інтереси Росії. «Річ у тім, що незабаром росіяни хочуть завершити будівництво Балтійської трубопровідної системи – 2 (БТС-2) і не приховують, що на неї в обхід України і Білорусі буде переорієнтовано значну кількість нафти. Отож, у Росії комерційний інтерес до реверсної роботи «Одеса-Броди» істотно нижчий, ніж до БТС-2», – вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 17 січня 2011 року ВАТ «Укртранснафта» і ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» підписали договір щодо надання послуг з транспортування нафти з використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» до білоруського нафтопереробного заводу в м. Мозир. Зокрема, договір передбачає гарантоване транспортування 4 млн. тонн нафти за рік і підписаний терміном на два роки.

