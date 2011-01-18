Нафтовий аукціон 20 січня не відбудеться через високу вартість сировини - Міненерговугілля

Перший у 2011 році аукціон з продажу нафти, запланований на 20 січня, не відбудеться через високу вартість сировини.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор департаменту нафтової, газової і нафтопереробної промисловості Міністерства енергетики і вугільної промисловості України Костянтин БОРОДІН на прес-конференції в Києві.

"Аукціон має відбутися 20 січня, розрахункова вартість нафти на ньому становитиме близько 99 дол. за барель. Вважаю, що цей аукціон не відбудеться, оскільки зіставна ціна російської нафти на сьогодні значно нижче", - сказав він.

К. БОРОДІН також додав, що на даний час формула визначення стартової ціни нафти для аукціонів заважає реалізації сировини на торгах, через що Міненерговугілля розробляє заходи, які допоможуть вирішити це питання.

