Майбутнє ГТС залежить від спільної експлуатації Україною, Росією та ЄС - Азаров

Майбутнє української газотранспортної системи залежить від рішення питання про спільну її експлуатацію Україною, Росією і Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі «5-го каналу».

«Перше питання, яке я ставив і ставитиму, і перед російськими колегами, - це питання експлуатації в тристоронньому форматі нашої газотранспортної системи. Якщо ми протягом найближчих двох-трьох років не вирішимо саме в такому форматі майбутнє нашої газотранспортної системи, то Україна залишиться без цієї системи, вона буде просто нікому не потрібна», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, основним завданням уряду є те, щоб Україна, Росія і ЄС домовилися про спільне використання української ГТС.

Водночас глава уряду підкреслив, що питання про продаж ГТС не стоїть.

Прем`єр-міністр зазначив, що після того, як Російська Федерація добудує газопроводи «Південний потік» «Північний потік», а ЄС - «Набукко», українська ГТС стане нікому не потрібна.

«Хіба не тут глибинний сенс тих реформ, які повинні бути проведені, у тому числі й у сфері газової енергетики?», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня М.АЗАРОВ заявив, що не виключає можливості створення спільного підприємства між Україною, ЄС і Росією, яке забезпечуватиме транспортування гарантованих об`ємів російського газу до Європи, якщо це дасть можливість переглянути формульний підхід визначення ціни на газ для України.