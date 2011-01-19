ТВЕЛ завершила поставку палива для дослідницьких реакторів України

Паливна компанія Росатому «ТВЕЛ» завершила поставку російського палива для дослідницьких реакторів України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТВЕЛ.

«У грудні 2010 року Паливна компанія Росатому «ТВЕЛ» завершила поставку заміщуючого палива і його компонентів (з низькозбагаченого урану) для дослідницького реактора в Україні», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що поставка виконана у рамках російсько-американської міжурядової угоди, що передбачає заміну високозбагаченого палива дослідницьких реакторів, споруджених за російськими проектами у різних країнах світу, на низькозбагачене.

ВАТ «ТВЕЛ», відповідно до доручення держкорпорації «Росатом» і підписаних контрактних документів, здійснило дострокову поставку тепловиділяючих складок (ТВС) для Київського інституту ядерних досліджень і порошку діоксиду урану для ННЦ Харківський фізико-технічний інститут. Контракти фінансувалися з коштів Департаменту енергетики США.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з Президентом США Бараком .ОБАМОЮ заявив, що Україна відмовиться від близько 90 кг збагаченого урану. У спільній заяві глав держав, оприлюдненій за підсумками зустрічі, наголошується, що Б.ОБАМА позитивно оцінює рішення України відмовитися від всього запасу високозбагаченого урану в обмін на необхідну технічну і фінансову допомогу з цього питання з боку США.

30 грудня Міністерство закордонних справ України повідомило, що Україна виконала взяті на себе зобов`язання і забезпечила вивезення з Севастопольського національного університету ядерної енергії і промисловості, Харківського фізико-технічного інституту і Київського інституту ядерних досліджень значної частини високозбагаченого урану.

"Цим кроком наша держава підтвердила, що залишається послідовним і передбачуваним учасником міжнародних багатосторонніх зусиль у сфері запобігання розповсюдженню зброї масового знищення і робить значний практичний внесок у справу протидії ядерному тероризму", - підкреслили в МЗС України.

Зовнішньополітичне відомство України також нагадало, що відповідно до зобов`язань США, висловлених у Спільній заяві президентів, Україна одержала еквівалентну вивезеним ядерним матеріалам кількість низькозбагаченого ядерного палива для потреб вищезгаданих науково-дослідних установ.

Довідка УНІАН: Паливна компанія Росатому «ТВЕЛ» входить до вертикально інтегрованої структури російської атомної галузі. ПК «ТВЕЛ» об`єднує виробничі і наукові активи у сфері фабрикації ядерного палива, рорподільно-субліматного комплексу, а також виробництва газових центрифуг і обладнання до них. Паливна компанія «ТВЕЛ» створена з метою досягнення оптимальної структури управління підприємствами ядерно-паливного циклу, підвищення ефективності їх роботи і конкурентоспроможності на глобальному ринку.