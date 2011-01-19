Підвищення цін на пальне викликане високим рівнем імпорту нафтопродуктів - Азаров

Зростання цін на пальне в Україні викликане скороченням виробництва продуктів нафтопереробки в країні і збільшенням імпорту пального.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Виробництво коксу, продуктів нафтопереробки (у 2010 році – УНІАН) навіть не досягло торішніх (2009 року - УНІАН) обсягів. За таких показників роботи галузі ми, наприклад, посадили країну на імпортне пальне, а звідси і зростання цін на заправках», - сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, що, за даними Держкомстату, у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки в Україні в грудні 2010 р. порівняно з груднем 2009 року зафіксований спад 4,2% (у січні-грудні 2010 р. проти січня-грудня 2009 р. - спад 0,1%).

Довідка УНІАН. За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 10 грудня 2010 року по 14 січня 2011 року середні в Україні роздрібні ціни на нафтопродукти збільшилися на 6,3–10,5% (в середньому на 7,6%).

Також, з 10 по 17 січня 2011 року середні в Україні великооптові ціни на нафтопродукти збільшилися на 0,6-1,6% (у середньому на 1,2%).

За інформацією Міністерства економічного розвитку й торгівлі України, головними причинами зростання цін на автомобільне пальне з початку 2011 року стали підвищення ставок акцизного збору і зростання світових цін на нафту.

За даними Держкомстату, Україна в січні-листопаді 2010 року збільшила імпорт природного газу на 16,2%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 8 млрд. 224,137 млн. дол.

Крім того, в січні-листопаді 2010 року Україна збільшила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 46,2%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 3 млрд. 866,598 млн. дол.

18 січня ц.р. стало відомо, що Міністерство енергетики і вугільної промисловості України ініціює введення антидемпінгових мит на імпортні нафтопродукти для бензинів незалежно від напряму імпорту на рівні 130 євро/тонна і дизельне пальне – 80 євро/тонна. Зокрема, в міністерство звернулися керівники 6 українських НПЗ з вимогою захистити вітчизняного виробника і почати антидемпінгове розслідування щодо імпорту нафтопродуктів в Україну.

