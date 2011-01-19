Питання керівництва «Укрнафти» вирішать 25 лютого - Бойко

Збори акціонерів «Укрнафти», які відбудуться 25 лютого, вирішать питання про менеджмент компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій БОЙКО.

«Нас не задовольняють показники виробництва. Це спільне рішення (щодо зміни керівництва компанії – УНІАН) і держави, і приватних акціонерів – змінити менеджмент компанії», - сказав Ю.БОЙКО.

Він зазначив, що це питання вже є на порядку денному зборів акціонерів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що вимагатиме від міністра енергетики та вугільної промисловості України Ю.БОЙКА провести зміни в керівництві компанії «Укрнафта».

М.АЗАРОВ зазначив, що в 2010 році в Україні суттєво скоротився видобуток нафти й газу.

«Як би не було запущене нафтогазове господарство за минулі роки, такий провал галузі означає, що недостатньо рішучими й правильними були дії керівництва. Вимагаю від міністра Юрія Анатолійовича БОЙКА замінити неефективних менеджерів, які допустили відставання базової галузі. Зокрема, це стосується керівництва «Укрнафти», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» – найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 70% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50%+1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз України», 42% акцій контролює група «Приват».

Склад правління ВАТ "Укрнафта": голова правління - Олексій КУЩ; перший заступник голови правління - фінансовий директор - член правління - Володимир ПУСТОВАРОВ; заступник голови правління - комерційний директор - член правління - Анатолій ТАРАНЕЦЬ; заступник голови правління - технічний директор - член правління - Михайло ГНІП; заступник голови правління з розвитку газопереробних виробництв - член правління - Володимир ТРОЦЕНКО; заступник голови правління з переробки нафти і газу - Ігор ЧАЧУНЬ; головний бухгалтер - член правління - Наталія ДОЛІНА.

