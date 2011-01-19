Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія ВАТ «Укрнафта» збільшила тарифні ставки і посадові оклади працівників на 10% з 1 грудня 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У повідомленні наголошується, що таке рішення було прийняте на виконання галузевої угоди, колективного договору ВАТ «Укрнафта», постанови третьої звітно-виборної конференції Об'єднаної профспілкової організації працівників ВАТ «Укрнафта» від 11 листопада 2010 року та з метою зацікавленості працівників у виконанні і перевиконанні планових виробничих завдань, підвищенні ефективності праці.

Також в компанії відзначають, що середньомісячна заробітна плата штатних працівників в цілому по компанії за 2010 рік очікується в розмірі 3281 грн. і збільшиться в порівнянні з 2009 роком на 415,5 грн., або на 14,5%.Середньорозрахункова кількість штатних працівників ВАТ «Укрнафта» за січень-листопад 2010 року становить 29 215 осіб.

Нагадаємо, за 2009 рік середньомісячна заробітна плата штатних працівників в цілому по ВАТ «Укрнафта» становила 2865,5 грн. і збільшилася в порівнянні з 2008 роком на 6,2%.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укрнафта» - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 70% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні.

50% +1 акція «Укрнафти» належать НАК «Нафтогаз Україна», 42% акцій контролює група «Приват».

