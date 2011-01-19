«Київенерго» запроваджує сучасний метод очищення теплоносія

АК «Київенерго» запроваджує сучасний метод фільтрації води, яку використовують як теплоносій у мережах компанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємстві.

Згідно з повідомленням, на структурному підрозділі компанії ТЕЦ-5 вже змонтована і працює у тестовому режимі установка зворотного осмосу, який очищає воду від органічних і мінеральних домішок.

Вартість устаткування становила 3,6 млн. грн. Його окупність очікується за період менш як 4 роки за щорічної економії на фільтруючих матеріалах і хімічних реагентах близько 950 тис. грн.

«Воду для роботи теплоелектроцентралі ми беремо у природних водоймищах. Система зворотного осмосу усуває понад 90% домішки, які містяться у такій природній воді. Тому на обладнання станції вона потрапляє вже чистою. Відповідно, в мережі міста вже у вигляді теплоносія вона потрапляє так само очищеною і безпечною. Це також сприяє захисту навколишнього середовища», – цитує прес-служба головного інженера «Київенерго» Юрія ГЛАДИШЕВА.

Довідка УНІАН. АК «Київенерго» – акціонерна енергозабезпечувальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу і збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Теплову енергію «Київенерго» виробляє на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і в котельних. Загальна встановлена потужність теплових джерел – 8,6 тис. ГКал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю 2,3 тис. км.

Контрольний пакет акцій АК "Київенерго" (50% +1 акція) належить державі в особі НАК "Енергетична компанія України". 38,9% контролює приватний енергетичний холдинг ДТЕК (Донецьк).

