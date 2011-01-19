Україна має викривлений баланс енергоносіїв - експерт

Президент асоціації підприємств «Вінницятеплоенерго» Юрій ІВАНОВ вважає, що Україна має викривлений баланс енергоносіїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Вінниці.

«На мій погляд, ми маємо викривлений баланс енергоносіїв. У балансі енергоносіїв 43% становить газ - це один з найдорожчих енергоносіїв», - сказав він.

За словами Ю.ІВАНОВА, наприклад, Швеція у 1970 році мала у балансі енергоносіїв 75% газу, а тоді у світі була перша енергетична криза, і за 15 років ця країна скоротила споживання газу до 5%.

«Перебуваючи у таких умовах, є обов'язок шукати рішення для нарощування енергозбереження, енергоефективності. Однак, одночасно, ми маємо створити у суспільстві енергоефективну мораль», - вважає Ю.ІВАНОВ. Він переконаний, що сьогодні у суспільстві необхідно виховувати нову психологію щодо ефективного споживання енергоносіїв.

Експерт констатував, що газ - це комфорт особливо для населення, проте там, де існує велике споживання газу, необхідно серйозно подумати і рішуче перейти на споживання власних біоенергетичних ресурсів.

«Якщо Україна за 5-7 років не зменшить споживання енергоносіїв удвічі, а то і утричі - ми опинимося «на задвірках» суспільства. Ми й так сьогодні щодо енергоефективності - одна з останніх країн світу, тому необхідно це подолати», - переконаний Ю.ІВАНОВ.