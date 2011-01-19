У підвищенні тарифів на електроенергію окремі моменти сумнівні - експерт

Президент асоціації підприємств «Вінницятеплоенерго» Юрій ІВАНОВ вважає, що у питанні підвищення тарифів на електроенергію в Україні окремі моменти викликають сумнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції у Вінниці.

«Якщо ми говоримо про газ, я згодний, що споживаючи стільки-то газу - одна ціна, а якщо більше - то інша, тому що газ дотується. А от чи дотується електроенергія? На мій погляд, якщо вона не дотується, то логіки у цій градації ціни немає», - вважає Ю.ІВАНОВ.

Він відзначив, що у разі більшого споживання електроенергії український споживач більше купує власного виробленого продукту. «Той, хто споживає більше, - він більше купує українського товару, виробленого нашими руками, на наших ресурсах тощо. Якщо ж електроенергія дотується, тоді, можливо, є доцільність у цьому підвищенні тарифів, а якщо вона не дотується - є питання - будуть спрямовані ці кошти на розвиток, чи кошти підуть на поліпшення інтер'єру окремих кабінетів?», - сказав Ю.ІВАНОВ.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) вирішила підвищити тарифи на електроенергію для населення, яке споживає щомісяця понад 150 кВт/год, на 30% з 1 лютого 2011 року.