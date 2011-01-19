Міненерговугілля: підвищення тарифу на електроенергію не торкнеться 70% населення

Підвищення тарифів на електроенергію на 30% із 1 лютого не торкнеться 13,3 млн. абонентів фізичних осіб або 70% населення, а для решти споживачів не буде обтяжливим, і стимулюватиме їх до енергозбереження.

Про це сказано в прес-релізі Міністерства енергетики та вугільної промисловості, поширеному в середу, 19 січня.

Прес-служба зазначає, що тарифи на електроенергію для населення навіть після їх підвищення залишатимуться найнижчими серед країн СНД і Європи. Так, навіть після підвищення, тариф на електричну енергію для населення – 31,68 коп. за кВт/год. буде набагато нижчий ніж у Російській Федерації - 47 коп. за кВт/год. (у перерахунку на гривню), Азербайджані - 50 коп. за кВт/год. і в Молдові - 79 коп. за кВт/год.

При цьому в міністерстві зазначають, що діючі тарифи на електроенергію для населення лише на 25% покривають витрати на виробництво й постачання електричної енергії.

«Тарифи для населення залишалися незмінними з 1 вересня 2006 року, незважаючи на зростання цін на паливо та інфляцію в економіці. В результаті дотування населення, тарифи для промисловості, транспорту, бюджетної сфери та комунальних підприємств завищені на 30%. Це призводить до гальмування розвитку промисловості, зниження конкурентоспроможності економіки й зростання вартості товарів і послуг, зокрема, комунальних», - зазначається в прес-релізі міністерства.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня ц.р. Національна комісія регулювання електроенергетики ухвалила рішення про підвищення тарифів на електроенергію для побутових абонентів на 30% із 1 лютого при перевищенні ліміту споживання 150/250 кВт/год.

НКРЕ підвищила ціни на електроенергію для населення, яке споживає понад 150 кВт/год., на 30% з 1 лютого.

Зокрема, тариф для абонентів, які не використовують електроплити й електроустановки для обігріву і які проживають в містах, з лютого зросте на 30% - до 31,67 копійок за кВт/год.; тариф для сільського населення, яке не використовує електроплити і електроустановки для обігріву, також зросте на 30% - до 29,25 копійок за кВт/год.

Також регулятор підвищив вартість електроенергії для категорії побутових абонентів, які використовують електроплити і електроустановки для обігріву. З 1 лютого ця категорія споживачів платитиме більше на 30% або 24,34 копійки за кВт/год. При цьому для цієї групи споживачів поріг споживання, при якому нараховуватиметься новий тариф, становитиме 250 кВт/год. щомісячно.

Своїм рішенням комісія передбачила, що підвищені тарифи застосовуватимуться лише до тих обсягів електроенергії, які побутовий споживач спожив понад встановлені ліміти (150 і 250, відповідно).

Крім того, своїм рішенням комісія передбачила, що воно не розповсюджується на ряд пільгових категорій споживачів. Зокрема, на жителів багатоквартирних будинків, не газифікованих населених пунктів, а також населених пунктів, в яких відсутнє централізоване теплопостачання; на жителів гуртожитків сімейного типу, на багатодітні сім'ї (що виховують від трьох і більше дітей) і сім'ї, в яких виховуються прийомні діти, а також на сім'ї, які утримують будинки сімейного типу для сиріт.

