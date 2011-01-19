Керівництво «Газпрому» схвалило його діяльність з підвищення ефективності на ринку країн СНД

Рада директорів схвалила діяльність ВАТ «Газпром» з підвищення ефективності діяльності на газовому ринку країн СНД.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

«Правлінню доручено продовжити роботу з оптимізації об'ємних і цінових параметрів імпорту природного газу з країн Середньої Азії, а також з дотримання інтересів ВАТ «Газпром» в умовах формування Митного союзу і Єдиного економічного простору (ЄЕП)», - зазначається в повідомленні.

Було відзначено, що зовнішньоекономічна політика «Газпрому» щодо країн - учасниць ЄЕП спрямована на забезпечення балансу інтересів постачальників, транзитерів і споживачів газу за рахунок збереження і посилення координуючої ролі компанії в рамках єдиного експортного каналу.

Також наголошується, що Україна і Білорусь є найбільшими споживачами російського газу серед країн СНД, а також забезпечують його транзит до Європи.

Довідка УНІАН. 9 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти - купівлі-продажу на період з 2009 до 2019 року і про об'єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 до 2019 року.

У квітні 2010 року «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали доповнення до зазначених документів. Відповідно до доповнення до контракту купівлі-продажу газу, платежі за газ НАК «Нафтогаз України» здійснює зі знижкою на величину зниження експортного мита при поставках газу в Україну. Зниження становить 30% ціни газу, але не більш як 100 дол. за 1000 куб. м, у 2010 році воно розповсюджувалося на об'єм поставок у 30 млрд. куб. м, у подальші роки розповсюджуватиметься на 40 млрд. куб. м.

У грудні 2010 року «Газпром» і «Нафтогаз України» підписали Меморандум про створення СП з видобутку вугільного газу на території України.