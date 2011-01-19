«Нафтогаз» скоротив платежі до бюджету на 33,6%

Підприємства, що входять в структуру НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, в 2010 році скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 33,6%, порівняно з 2009 роком - до 27 млрд. 634,9 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.

У повідомленні зазначається, що в цілому підприємства, що відносяться до Міненерговугілля, в 2010 році скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 22,8%, порівняно з 2009 роком - до 37 млрд. 399,5 млн. грн., зокрема до Держбюджету – 34 млрд. 933,2 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році підприємства що входять в структуру НАК "Нафтогаз України", збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 59,5%, порівняно з 2008 роком, до 41 млрд. 603,9 млн. грн.

В цілому, підприємства, що відносяться до Мінпаливенерго, в 2009 році збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 47,1%, порівняно з 2008 роком, до 48 млрд. 409,4 млн. грн., зокрема до Держбюджету – 47 млрд. 369,4 млн. грн.

